Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде — СМИ

9 июня, 22:23
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде 29−30 июня, сообщает испанское издание Europa Press со ссылкой на источники в правительстве Испании.

По информации издания, ожидается, что в саммите примут участие от 40 до 50 делегаций на уровне глав государств и правительств. Украине также направят официальное приглашение на саммит, но «о присутствии президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты, так как это будет зависеть от хода войны и его возможности покинуть страну».

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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ во время организованной Politico дискуссии 9 июня подтвердил, что глава украинского государства будет присутствовать на саммите «тем или иным способом».

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Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба усомнился в том, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде возможны какие-либо прорывные решения по Украине. По его словам, в проекте новой стратегии Североатлантического альянса, который должны утвердить на саммите, нет ни одного мощного решения, которое касается Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Мадрид Владимир Зеленский Украина-НАТО Война России против Украины

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