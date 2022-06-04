«Кремль не улетит в космос». Резников хочет, чтобы Украина была в оборонной стратегии НАТО на следующие десять лет 4 июня, 23:06 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина должна стать частью новой оборонной стратегии НАТО на следующие десять лет, потому что «Кремль не улетит в космос».

Об этом он заявил во время Международного форума безопасности GLOBSEC-2022, сообщает Минобороны.

Резников отметил, что НАТО пытается усилить восточный фланг и во время саммита в Мадриде должна быть принята стратегия обороны на следующие десять лет.

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«Я думаю, если мы говорим о членстве Украины в Альянсе де-факто, а не де-юре, это было бы очень хорошей идеей, чтобы Украина была частью этой стратегии, ведь мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО, ЕС. Это было бы выигрышной ситуацией для всех. Потому что, к сожалению, Кремль не улетит в космос на технологиях Илона Маска», — добавил министр.

Он вспомнил о решении стран-членов НАТО принять Украину в киберцентр при Альянсе, назвав такой опыт «очень важным». По словам главы Минобороны, сейчас Киев пытается получить больше средств радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать российским беспилотникам.

Резников оценил уровень предоставления помощи Киеву как позволяющий лишь сдерживать агрессора. Он убежден: Силам обороны Украины нужно больше, чтобы перейти в эффективное контрнаступление и отбросить российских оккупантов за пределы страны, освободив временно оккупированные территории.

Агентство Bloomberg сообщило, что НАТО в обновленной стратегии, которую должны принять в июне, может обозначить РФ как «непосредственную угрозу» для Альянса. В предыдущей версии документа от 2010 Россию называли партнером.

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