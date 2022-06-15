«Вызывает в Москве патологическую истерику». Климкин объяснил, что означает решение впервые пригласить Японию на саммит НАТО 15 июня, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Фото:Yoshikazu Tsuno/Pool via REUTERS)

Об этом он рассказал в интервью Елене Трибушной, украинской журналистке и ведущей YouTube-канала Є питання.

Климкин рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде «абсолютно четкой фиксации того, что Россия враг» и признаков новой долгосрочной политики Альянса.

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«Я ожидаю, что НАТО будет перезагружать глобальный альянс, и речь не только о Финляндии и Швеции. Речь идет о том, что впервые туда приглашен премьер Японии, вызывающий в Москве патологическую истерику — там прекрасно понимают, что рано или поздно НАТО будет глобальным альянсом, и этот глобальный альянс нуждается в Украине как союзнике», — подчеркнул бывший дипломат.

По его словам, такой сигнал точно поступит из Мадрида, «а от этого уже будут, как говорится, танцевать все другие практичные вещи, включая оружие, обмен разведывательной информацией и так далее».



Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский также будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде — в любом удобном для него формате.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в этом году первым из высокопоставленных японских чиновников планирует принять участие в саммите НАТО. По данным японского телеканала NHK, на саммите японский премьер может выразить солидарную с Альянсом позицию по ситуации в Украине, обсудить действия Китая и КНДР, а также сообщить о планах Токио по усилению своей обороноспособности.

Перед этим Кисида примет участие в саммите G7, который состоится 26−28 июня в Берлине.

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