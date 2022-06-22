Новая стратегическая концепция НАТО обозначит Россию самой серьезной угрозой Альянсу — Столтенберг

22 июня, 18:47
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Yves Herman/Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Yves Herman/Reuters)

На саммите НАТО в Мадриде будет одобрена новая стратегическая концепция Альянса, в которой Россию назовут самой значительной угрозой его безопасности.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время дискуссии, организованной Politico, в среду, 22 июня.

«Я ожидаю, что в [стратегической] концепции 2022 года Россия будет названа самой значительной и непосредственной угрозой нашей безопасности», — сказал он.

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По словам генсека НАТО, в обновленную концепцию также включат другие угрозы, практически не упомянутые в нынешней, в том числе изменения климата, киберугрозы, гибридные и космические угрозы. Также в ней будет упомянут Китай и «вызовы, которые он бросает интересам, безопасности и ценностям НАТО».

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Столтенберг подчеркнул, что на саммите НАТО увеличит поддержку Украины и других партнеров, которым угрожает Россия. Он анонсировал обращение президента Владимира Зеленского к участникам саммита и заявил, что они одобрят новый «комплексный пакет помощи» Киеву. Пакет будет включать как краткосрочную, так и долгосрочную помощь, в частности, переход Украины на современное оружие НАТО.

По мнению генсекретаря НАТО, Альянс должен помогать Украине столько, сколько потребуется, так как это его моральный и политический долг. Он также сказал, что, если российский диктатор Владимир Путин добьется своих целей, эта цена будет намного выше цены поддержки Украины сейчас.

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Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что будет участвовать в саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба усомнился в том, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде возможны какие-либо прорывные решения по Украине. По его словам, в проекте новой стратегии Североатлантического альянса, который должны утвердить на саммите, нет ни одного мощного решения, которое касается Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Российская агрессия Саммит Йенс Столтенберг Агрессия РФ Владимир Зеленский Украина-НАТО Россия-НАТО Война России против Украины

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