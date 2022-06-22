Новая стратегическая концепция НАТО обозначит Россию самой серьезной угрозой Альянсу — Столтенберг 22 июня, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Yves Herman/Reuters)

На саммите НАТО в Мадриде будет одобрена новая стратегическая концепция Альянса, в которой Россию назовут самой значительной угрозой его безопасности.

Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время дискуссии, организованной Politico, в среду, 22 июня.



«Я ожидаю, что в [стратегической] концепции 2022 года Россия будет названа самой значительной и непосредственной угрозой нашей безопасности», — сказал он.



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По словам генсека НАТО, в обновленную концепцию также включат другие угрозы, практически не упомянутые в нынешней, в том числе изменения климата, киберугрозы, гибридные и космические угрозы. Также в ней будет упомянут Китай и «вызовы, которые он бросает интересам, безопасности и ценностям НАТО».

Столтенберг подчеркнул, что на саммите НАТО увеличит поддержку Украины и других партнеров, которым угрожает Россия. Он анонсировал обращение президента Владимира Зеленского к участникам саммита и заявил, что они одобрят новый «комплексный пакет помощи» Киеву. Пакет будет включать как краткосрочную, так и долгосрочную помощь, в частности, переход Украины на современное оружие НАТО.

По мнению генсекретаря НАТО, Альянс должен помогать Украине столько, сколько потребуется, так как это его моральный и политический долг. Он также сказал, что, если российский диктатор Владимир Путин добьется своих целей, эта цена будет намного выше цены поддержки Украины сейчас.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что будет участвовать в саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба усомнился в том, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде возможны какие-либо прорывные решения по Украине. По его словам, в проекте новой стратегии Североатлантического альянса, который должны утвердить на саммите, нет ни одного мощного решения, которое касается Украины.

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