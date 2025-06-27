Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Заключительная декларация саммита НАТО, в которой нет прямого осуждения военной агрессии РФ , и незначительное присутствие Владимира Зеленского олицетворяют усталость Альянса от Украины.

Об этом в своей публикации «НАТО только что сдала Украину Путину», пишет обозреватель The Telegraph Самуэль Рамани.

Обращая внимание на тезисы генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необратимом пути Украины к членству в Альянсе, журналист делает вывод, что «его слова казались более пустыми, чем когда-либо».

Реклама

Несмотря на то, что Украине нехватает оружия и живой силы, президент США Дональд Трамп продолжает демонстрировать свое нежелание предоставлять стране военную помощь. Поэтому, отмечает автор статьи, поставки оружия Киеву могут сократиться еще больше. Рамани также считает маловероятной передачу США Украине крылатых ракет Tomahawk или самолетов, способных полностью нейтрализовать российские истребители Су-35.

Читайте также: Два положительных момента для Украины после саммита НАТО

На данный момент Украина может рассчитывать только на европейских союзников, чтобы компенсировать сокращение поставок от США, считает Самуэль Рамани. Европа также играет важную роль в развитии военной промышленности Украины. Так, Великобритания на саммите НАТО объявила о планах финансирования совместных с Украиной и Германией инициатив по производству беспилотников.

Эти обещания — музыка для ушей президента Украины Владимира Зеленского, но не панацея от проблем с вооружением, констатирует обозреватель. В частности, военная промышленность страны не может развиваться с такой скоростью, чтобы нейтрализовать помощь, которую страна-агрессор РФ получает от Северной Кореи. По словам журналиста, только непоколебимый патриотизм и тактическая изобретательность Украины могут замедлить продвижение России на фронте.

Однако, продолжает автор статьи, нежелание Москвы деэскалировать войну акцентирует на том, что Украина не может опираться только на решимость. Это осознание превращает украинцев, идеализировавших западные экономические и демократические институты, в циников, что вредит долгосрочным перспективам интеграции Украины в трансатлантическую орбиту безопасности, пишет Рамани.

«В то время как Трамп и Рютте приветствовали увеличение расходов на оборону, которое должно повысить долгосрочную устойчивость НАТО, маргинализация Украины в совместной декларации НАТО сводит на нет многие преимущества системы. Долгосрочная безопасность невозможна, если мы сдадимся России в Украине», — резюмировал Самуэль Рамани.

24−25 июня в Гааге прошел саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

В итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера, лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки по России. Нынешнее коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.