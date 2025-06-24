Самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом после приземления на саммите НАТО в Гааге, 24 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

На саммите НАТО, который проходит в этом году в Гааге , среди европейских союзников Украины складывается понимание того, что администрация президента США Дональда Трампа не готова предоставить Киеву новую военную помощь.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщает газета The Washington Post.

WP пишет, что после полномасштабного российского вторжения в Украину президента Владимира Зеленского на саммитах НАТО принимали как VIP-гостя. Но в этом году Зеленского отодвинули на второй план, поскольку официальные лица стараются не раздражать Дональда Трампа, считают журналисты.

Как добавляет газета, перед визитом в Гаагу Трамп сказал журналистам, что «вероятно» встретится с Зеленским на полях саммита, хотя официальные лица НАТО стараются держать их подальше друг от друга на публике.

«Наши друзья среди стран НАТО понимают деликатность ситуации и пытаются сделать все возможное, чтобы Украина присутствовала на саммите, одновременно избегая антагонизма с Трампом», — сказал Александр Мережко, который возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики.

В публикации WP сказано, что Зеленский планировал поговорить с Трампом на саммите G7 в начале этого месяца и предложить, чтобы Украина заплатила за продолжение поставок американского оружия. Однако этого не произошло, потому что Трамп уехал быстрее.

Однако накануне саммита даже присутствие Зеленского в Гааге было под вопросом, добавляет WP. Сейчас ожидается, что Зеленский присоединится к лидерам, включая Трампа, на ужине, который устраивает король Нидерландов 24 июня вечером.

Инфографика: NV

Как добавляет WP, европейские чиновники ожидают, что поставки в Украину, которые США предоставили во времена президентства Джо Байдена, закончатся этим летом, и уже сейчас украинские войска медленно теряют позиции. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил в этом месяце, что администрация еще не приняла никакого решения относительно новой помощи Украине.

В то же время европейские союзники Киева считают, что прекращение американской военной помощи подорвет шансы Украины достичь успехов на поле боя.

Ранее WSJ писал, что европейские чиновники надеются, что Зеленский во время встречи с Трампом на полях саммита НАТО в Гааге сможет убедить его продать системы противовоздушной обороны.

Зеленский заявлял, что планирует встретиться с Трампом на полях саммита НАТО, который проходит 24−25 июня в Гааге. Сам президент США не исключил, что встретится с украинским президентом.

10 июня спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что поступление военной помощи от США продолжается, но сейчас Украина работает над возможностью покупать необходимое вооружение у американских партнеров.

1 мая издание Kyiv Post сообщило, что администрация Дональда Трампа передала Конгрессу США намерение дать «зеленый свет» экспорту оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму 50 миллионов долларов или более.