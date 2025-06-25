Обещание НАТО повысить расходы на оборону: NYT отыскала лазейку в тексте коммюнике саммита в Гааге

NYT отыскала лазейку в тексте коммюнике саммита в Гааге по поводу повышения военных расходов союзников НАТО (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Расплывчатая формулировка в коммюнике саммита НАТО в Гааге позволяет обойти требование президента Трампа к членам Альянса повысить военные расходы до 5% ВВП.

Об этом 25 июня сообщила газета The New York Times, которая ознакомилась с документом.

«В среду лидеры НАТО согласились с целью потратить 5% своего валового внутреннего продукта на оборону. Но это не означает, что каждая страна-член действительно потратит столько. Разница заключается в несколько расплывчатой дипломатической формулировке, которая позволяет генеральному секретарю НАТО Марку Рютте утверждать, что он выполнил требование президента Трампа по расходам. В коротком и единодушно одобренном коммюнике, которое НАТО опубликовало после завершения ежегодного саммита лидеров, говорится, что „союзники“ — но не „все союзники“ — согласились с цифрой в 5%», — пишет издание.

Как заявил журналистам президент Трамп, «большинство из них (членов НАТО — ред.), я думаю, почти все, теперь будут вносить 5%».

При этом он резко раскритиковал Испанию, власти которой настаивали на использовании формулировки, позволяющей уклониться от обязательств по целевому уровню расходов. Согласно последним официальным данным, официальный Мадрид тратит на оборону около 1,28% ВВП.

«Испания поступила ужасно. Мы ведем переговоры с Испанией о торговом соглашении; мы заставим их платить вдвое больше. Я серьезно об этом», — сказал президент Трамп.

Как пишет NYT, изменения в формулировках коммюнике стали результатом компромисса, достигнутого между генсеком НАТО Рютте и премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы сгладить споры и продемонстрировать единство Альянса на саммите в Гааге.

Ранее премьер Санчес объявил, что Испания будет тратить 2,1% своего ВВП на оборону, «ни больше, ни меньше» — мол, этих средств его стране хватит для достижения целей военного потенциала, установленных НАТО.

Свобода маневра, открытая формулировкой коммюнике «союзники», подбодрила другие страны, испытывающие трудности с выполнением целевых показателей НАТО по расходам, пишет издание

«Ни для одного государства-члена не предусмотрено особого режима — текст одинаков, и если интерпретация Испании является правильной, то любой может интерпретировать текст так же», — заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Чиновник не исключил возможности увеличения его страной расходов до 5% ВВП, но сказал, что понимает «бюджетные проблемы своего испанского коллеги» и отметил, добавив, что «мы находимся почти в такой же ситуации« (сейчас Бельгия тратит на оборону около 1,3% своего ВВП — ред.)

24−25 июня в Гааге прошел саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.



Согласно финальному коммюнике, члены Альянса признают, что существует «долгосрочная угроза евроатлантической безопасности со стороны России», а также постоянная угроза терроризма. Поэтому страны НАТО обязались увеличить ежегодные взносы в оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Также на саммите члены Альянса пришли к выводу, что не менее 3,5% ВВП будет идти на финансирование основных оборонных потребностей и 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, сетей и обеспечение гражданской готовности.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.

Также президент Украины в рамках саммита провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около 50 минут.

По словам источника Radio NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Дональд Трамп позже отметил, что его встреча с Зеленским была «очень приятной», хотя в прошлом у них «были немного трудные времена». Сам глава украинского государства позже подтвердил, что его встреча с президентом США была «хорошей».