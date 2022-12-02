Любовь на дистанции огня. О чем говорили на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте, а каких тем там пытались избегать — репортаж НВ 2 декабря, 19:05 Эксклюзив НВ На встрече в Бухаресте НАТО пообещало поддерживать Украину столько, сколько потребуется (слева Йенс Столтенберг, рядом — Дмитрий Кулеба) (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

В течение двух дней министры иностранных дел согласовывали, какую помощь необходимо предоставить Украине, чтобы она выстояла в войне с Россией.

Первые автомобили министров иностранных дел стран НАТО начали прибывать к зданию румынского парламента около обеда 29 октября. Именно в это время в его холле толпились десятки иностранных журналистов, стремящихся попасть на вступительную речь генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, который должен был озвучить главную тему министерской встречи.

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— Оставьте камеры и микрофоны на полу и сделайте шаг назад, — предупредили организаторы, прежде чем впустить прессу к генсеку.



Журналисты послушно оставили технику и ждали, пока коренастый охранник с собакой исследует всю аппаратуру.



— Можете проходить, — через несколько минут дал «зеленый свет» тот.



Зал сразу же заполнился камерами и корреспондентами. Через мгновение на трибуну решительно вышел Столтенберг. Свою речь он начал с того, что сейчас российский президент Владимир Путин терпит поражение в войне с Украиной. Поэтому с еще большей жестокостью бьет по газовой инфраструктуре, линиям электропередач и пытается лишить украинцев воды, электричества, света и отопления.



«Мы должны поддержать Украину, потому что президент Путин пытается использовать зиму как оружие в войне, — сказал генсек. — Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, и они будут продолжать ее оказывать, включая помощь в восстановлении газовой и энергетической инфраструктуры, а также продолжая поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО)».



Столтенберг не конкретизировал, какую помощь и в какие сроки партнеры смогут предоставить Украине. Ведь именно эти детали генсек обсуждал в течение двух дней встреч с главами МИД стран Альянса и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Однако, уже за закрытыми дверьми.



«Получите ли вы больше оружия после этой встречи? Это все в руках каждой страны-члена Альянса, — признался впоследствии НВ на условиях анонимности один из представителей НАТО. — Но это однозначно полезно, была атмосфера понимания между странами, что они должны делать больше для Украины».



Усиление помощи



О том, насколько сильна сегодня поддержка Украины, свидетельствовали вопросы иностранных журналистов. Именно они часто с упреком спрашивали генсека, почему так медленно и в таких малых масштабах поступает помощь Украине и не считает ли он, что страна уже заслужила членство в НАТО.

