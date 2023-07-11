У Украины будет четкий путь к членству в НАТО — Каллас 11 июля, 13:50 По словам Каи Каллас, в НАТО работают над практическими шагами по вступлению Украины в Альянс после войны (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Украины будет четкий путь к членству в НАТО.

«Членство в НАТО является единственной гарантией безопасности, которая реально работает. И если война закончится, то откроется окно возможностей, и Украина может присоединиться к НАТО», — передает ее слова журналистам перед саммитом НАТО Интерфакс-Украина.

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По ее словам, «должны быть конкретные шаги, как Украина попадет в НАТО, когда война закончится, и поэтому мы работаем над этими очень практическими шагами».

«Совет НАТО — Украина — это первый шаг. Отказ от ПДЧ также является одним из условий», — добавила она.

Премьер-министр Эстонии также сказала, что страны G7 думают о предоставлении военной помощи Украинево во время продолжения войны, и другие союзники также могут присоединиться к этим обещаниям.

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом США 11 июля в Вильнюсе заявил, что страны НАТО должны выработать конкретный механизм вхождения Украины в Североатлантический альянс во время нынешнего саммита.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас страны НАТО обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства. По его словам, это может показывать неготовность сделать оба шага.

Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе и ценит союзников, общую безопасность и «открытый разговор».

«Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины», — заявил он.

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите Альянса, который в 2024 году состоится в Вашингтоне.

11 июля, в литовском Вильнюсе открывается двухдневный саммит НАТО, который может стать судьбоносным для Украины. Как ожидается, участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита он может встретиться с президентом США Джо Байденом.

В саммите примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней наконец согласилась Турция).

Задолго до Вильнюсского саммита НАТО Украина подчеркивала, что ожидает от него четких решений о будущем членстве, кратчайшем пути к нему и прозрачном алгоритме вступления в НАТО. Официальный Киев месяцами прилагал чрезвычайные дипломатические усилия, чтобы убедить членов Альянса в необходимости решиться на скорейшее принятие Украины в НАТО.