Трамп пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО пока он остается президентом (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Во время саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп впервые изменил риторику и выразил твердую поддержку альянсу и его оборонной миссии, сообщает Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий.

Трамп начал основную сессию НАТО с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он остается президентом, отметят журналисты.

Реклама

«Другие лидеры, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских расходов на оборону. Некоторые одобрили его удары по Ирану. Многие восприняли лесть, которая, как они поняли, является очень эффективным способом достичь сердца Трампа», сказали европейские чиновники.

Президент США подчеркнул, что Америка «здесь, чтобы помочь» европейским партнерам. Такой разворот в риторике контрастировал с его прежними угрозами оставить союзников без защиты.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоялся саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой является ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отходит на второй план.

Ранее Bloomberg писало, что Трамп на закрытой встрече с лидерами стран-членов НАТО заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация там «полностью вышла из-под контроля».

Как утверждает источник агентства, хотя американский президент не вдавался в детали, его слова восприняли «как позитивный знак приверженности президента США к Украине».

После саммита Трамп заявил, что Европа будет брать больше ответственности за собственную безопасность и это поможет избежать катастроф, как война РФ против Украины.

Также Трамп провел 50-минутный разговор с Зеленским на полях саммита НАТО. По данным источников NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.