Зеленский заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может стать судьбоносным 13 января, 14:50 По словам Зеленского, саммит НАТО может стать судьбоносным для всего евроатлантического сообщества (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий саммит НАТО, который должен пройти в Вильнюсе, может стать судьбоносным.

Об этом он сказал во время обращения к парламенту Литвы, где его наградили премией Свободы.

«Мы очень ждем Вильнюсский саммит НАТО. Знаем, что он может стать судьбоносным для нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таким и был. И сделаем вместе, потому что история — это всегда достижение свободных», — отметил Зеленский.

Видео дня

Он поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и подчеркнул, что украинцы продолжают борьбу за независимость.

В текущем году саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

