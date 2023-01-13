Зеленский заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может стать судьбоносным

13 января, 14:50
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По словам Зеленского, саммит НАТО может стать судьбоносным для всего евроатлантического сообщества (Фото:ОП)

По словам Зеленского, саммит НАТО может стать судьбоносным для всего евроатлантического сообщества (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий саммит НАТО, который должен пройти в Вильнюсе, может стать судьбоносным.

Об этом он сказал во время обращения к парламенту Литвы, где его наградили премией Свободы.

«Мы очень ждем Вильнюсский саммит НАТО. Знаем, что он может стать судьбоносным для нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таким и был. И сделаем вместе, потому что история — это всегда достижение свободных», — отметил Зеленский.

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Он поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и подчеркнул, что украинцы продолжают борьбу за независимость.

https://www.youtube.com/watch?v=BlIAWhGFaU4

В текущем году саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

https://www.youtube.com/watch?v=jvvt8_5tl4g&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАТО Литва Владимир Зеленский Война России против Украины

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