НАТО должно было послать сигнал Кремлю, что он не получит Украину — экс-премьер Литвы

13 июля, 13:48
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Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилиус считает, что формальное приглашение Украины к членству в НАТО было бы четким сигналом для России (Фото:PSD via Twitter)

Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилиус считает, что формальное приглашение Украины к членству в НАТО было бы четким сигналом для России (Фото:PSD via Twitter)

Приглашение Украины стать членом НАТО — это формальная процедура, которая должна была бы показать России, что она никогда не сможет захватить Украину.

Об этом сказал член Совета безопасности КБФ, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилиус во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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«До саммита выглядело так, что есть полное согласование о том, что мы говорим на саммите не о реальном членстве Украины в НАТО, поскольку все, в том числе президент Зеленский говорил, что мы не можем ожидать, что Украине мгновенно будет предоставлено членство в Альянсе, пока идет война», — сказал он.

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Экс-премьер Литвы объяснил, что вопрос был относительно формальной процедуры приглашения к членству, которая, однако, имеет большое политическое значение.

«Это был бы достаточно четкий политический сигнал российским политическим элитам и простым людям», — добавил Андрюс Кубилиус.

Он сравнил это с дальнобойной ракетой против России.

«Россияне должны четко увидеть понимание Запада, что Украина на стороне Запада, что Россия не может получить Украину. Какой бы у них ни была ностальгия по прошлому и так далее. Даже просто со стратегической точки зрения надо было дать сигнал Кремлю: послушайте, ребята, все ваши нелепые планы по войне против Украины — это все нонсенс, Украина будет членом НАТО. Но это не было сделано», — сказал член Совета безопасности КБФ.

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По словам Кубилиса, колебались только две страны — Германия и Соединенные Штаты.

В то же время Кубилиус выразил надежду, что на следующем саммите в Вашингтоне «будет хорошая возможность как для президента Байдена, так и для всей администрации выступить с другим заявлением».

Президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

Украина рассчитывала на саммите НАТО 11−12 июля в Вильнюсе получить четкий сигнал о готовности присоединить ее к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия»

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Вступление в НАТО Саммит НАТО в Вильнюсе Украина-НАТО

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