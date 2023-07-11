После встречи с Байденом. Президент Литвы заявил, что необходимо указать конкретный механизм того, как Украина войдет в НАТО 11 июля, 13:24 Гитанас Науседа прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО после встречи с Джо Байденом (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Страны НАТО в Вильнюсе должны выработать конкретный механизм вхождения Украины в Североатлантический альянс, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом США 11 июля в Вильнюсе.

«В вопросе Украины президент (Джо Байден — ред.) настроен оптимистично. Он утверждает, что нужно проделать определенную работу, чтобы членство Украины в НАТО стало реальностью, но сегодня Соединенные Штаты Америки, я привожу его слова: самый большой сторонник Украины и будут продолжать поддерживать Украину до победы», — передает слова Науседы журналистам Интерфакс-Украина.

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Президент Литвы добавил, что самое главное — найти на этом саммите НАТО четкий способ открыть двери для Украины.

«Одно дело заявить, что двери в НАТО открыты, другое дело назвать конкретный механизм вхождения в эти двери», — отметил он.

На вопрос о том, будет ли в решении Альянса слово «приглашение», Науседа ответил положительным прогнозом, однако добавил, что это упоминание будет особенным, сообщила Европейская правда со ссылкой на своего корреспондента.

«Я думаю, что будет приглашение (в решении Альянса по Украине — ред.) — но приглашение двигаться вперед, а не просто открывать двери для вступления в НАТО прямо сейчас, потому что тогда у нас будет дискуссия об активации статьи 5», — заявил он.

Статья 5 Договора НАТО о совместной обороне активируется в случае завершения процедуры вступления Украины в Альянс.

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите альянса, который в 2024 году состоится в Вашингтоне.

11 июля, в литовском Вильнюсе открывается двухдневный саммит НАТО, который может стать судьбоносным для Украины. Как ожидается, участие в нем примет президент Украины Владимир Зеленский, на полях саммита он может встретиться с президентом США Джо Байденом.

В саммите примут участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней наконец согласилась Турция).

Задолго до Вильнюсского саммита НАТО Украина подчеркивала, что ожидает от него четких решений о будущем членстве, кратчайшем пути к нему и прозрачном алгоритме вступления в НАТО. Официальный Киев месяцами прилагал чрезвычайные дипломатические усилия, чтобы убедить членов Альянса в необходимости решиться на скорейшее принятие Украины в НАТО.