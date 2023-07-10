Премьер Японии встретится с Зеленским на саммите НАТО в Литве — СМИ 10 июля, 18:08 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Японии Фумио Кишиды встретится с президентов Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в литовском Вильнюсе, сообщает японское издание Kyoto cо ссылкой на источники в правительстве.

По данным источников, во время переговоров с Зеленским Кишида, как ожидается, выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики, разрушенных из-за российского вторжения.

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«Токио намерен предоставить Киеву советы и знания для восстановления разрушенных регионов на основе опыта, полученного во время сильного землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами, обрушившегося на северо-восточную часть Японии», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также утверждал, что Зеленский примет участие в запуске Совета Украина-НАТО в Вильнюсе, однако не уточнил, в каком формате это будет.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.