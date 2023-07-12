«Будет означать войну с РФ». Советник Байдена объяснил, почему Украину сейчас не примут в НАТО
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан объяснил риски немедленного вступления Украины в НАТО для стран-участниц Альянса и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Специальный советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что сейчас вступление Украины в НАТО будет означать «войну с Россией».
Об этом он заявил в эфире для MNSBC.
Представитель Белого дома рассказал, что принятие Украины в Альянс будет означать для США состояние войны с Российской Федерацией.
«Все страны-участницы согласились в тексте вчерашнего коммюнике, что принятие Украины в НАТО сегодня означало бы, что уже сегодня НАТО находится в войне с РФ. И это бы означало, что США (находится — ред) в войне с РФ. Вот почему президент Байден не был готов на такой шаг», — заявил Салливан.
По мнению советника по вопросам нацбезопасности, Украина, однако, уже сделала «осуществила существенный прогресс в вопросах реформ демократического сектора и сектора безопасности». Салливан подчеркивает, что дальнейший прогресс Украины в этих направлениях приведет Киев к такому состоянию, когда Альянс будет готов «предложить Украине вступить в Альянс».
Саммит НАТО в Вильнюсе — последние новости
В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.
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