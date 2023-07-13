В НАТО существовало большое сопротивление перспективам для Украины — экс-посол США 13 июля, 11:49 Американский дипломат Джон Хербст (Фото:Александр Медведев / NV)

Саммит НАТО в Вильнюсе не оправдал ожиданий из-за сильного сопротивления некоторых членов Альянса.

Об этом сказал Директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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«Надежды на то, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет что-то большее, не оправдались. Это упущенная возможность», — сказал он.

Хербст констатировал, что существовало большое сопротивление тем решениям, которые могли бы быть приняты на саммите.

«Мы видели и знали, что подход Белого дома будет мягким, поэтому очень многие страны НАТО настаивали на том, чтобы Вашингтон был более жестким и решительным», — сказал он, добавив, что Германия также разделяла позицию Вашингтона.

Экс-посол США в Украине рассказал, что саммиту НАТО предшествовали недели тяжелых переговоров, и выразил разочарование его результатами.

«Та драма, которая разворачивалась в Вильнюсе, была увеличена критикой со стороны президента Зеленского», — отметил он.

По словам Хербста заявление президента Украины было прямолинейным и продемонстрировало «все опасения, которые имеет он и все украинцы».

Экс-посол США в Украине добавил, что сторонники вступления Украины в НАТО должны не разочаровываться, а работать дальше, чтобы получить результат на следующем саммите в Вашингтоне.

«Их интересы и беспокойство должны быть приняты во внимание Вашингтоном», — резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки по приглашению Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

Украина рассчитывала на саммите НАТО 11−12 июля в Вильнюсе получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия»

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.