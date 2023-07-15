«Надо избавляться от иллюзий». Запад хочет оставить Россию империей, Украине будет угрожать новая война — дипломат о саммите НАТО

15 июля, 08:13
NV Премиум
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Дипломат и эксперт-международник, Руслан Осипенко в интервью Radio NV заявил, что Украине надо избавляться от иллюзий, поскольку впереди ее ждут тяжелые времена.

В эфире Radio NV Осипенко резко раскритиковал одно из главных геополитических событий года — саммит НАТО в Вильнюсе, назвав его «Будапештом и Бухаресстом 2.0 в одном стакане».

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«Геполитически на перспективу дан сигнал и России, и Китаю, что Украину оставляют в зоне интересов России, а с Китаем будут также договариваться. Фактически размен интересами состоялся. И, к сожалению, запускается процесс следующей войны», — заявил дипломат.

Редактор: Анастасия Одинцова

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