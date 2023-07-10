Германия на саммите НАТО объявит о новом пакете военной помощи для Украины — Писториус 10 июля, 15:58 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Берлин объявит о новых пакетах помощи для Украины во время предстоящего саммита НАТО в литовском Вильнюсе, сообщил в понедельник, 10 июля, министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, предварительная работа «практически завершена». Писториус также ожидает, что саммит НАТО будет «очень сплоченным».

Немецкий министр добавил, что следит за вопросом о вступлении Швеции в НАТО и за тем, «как будут действовать Турция и Венгрия».

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11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля.

Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.