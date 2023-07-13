«На российской империи поставлен крест». Данилов оценил результаты саммита НАТО в Вильнюсе 13 июля, 09:30 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

В четверг, 13 июля секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя результаты саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что тот результат, который достиг президент Украины Владимир Зеленский — это наша победа.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы все решалось очень быстро и на этом саммите был решен вопрос более конкретно относительно нашей позиции касательно членства в Альянсе, но жизнь непростая, сложная. Нам надо выполнить домашнее задание, оно непростое, поэтому сейчас я более чем уверен, что тот результат, который достиг наш президент на этом саммите и то, что там произошло — это наша победа», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Данилова, Украина будет в НАТО, а российская империя не будет существовать.

«Мы будем в НАТО и это не вызывает никаких сомнений. Более того, я могу сказать, что именно вчерашний день показал, что на мыслях россиян о развитии российской империи поставлен большой крест. Не будет российская империя больше существовать», — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что анализ по G7 еще мало кто сделал, а это была ключевая вещь.

«Когда мы будем иметь с каждым членом „семерки“ отдельно соглашения о нашей безопасности. Это очень важная вещь. Когда страны, которые имеют ядерное оружие, будут оказывать нам помощь», — сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.