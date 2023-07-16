«Не знаю, как можно быть более ясным». Представительница Госдепа США прокомментировала слова Байдена о вступлении Украины в НАТО 16 июля, 09:45 Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в интервью Radio NV прокомментировала слова президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО.

В эфире Radio NV Калан отметила, что если Украина сейчас станет членом НАТО, это означает, что НАТО будет в прямом конфликте с Россией, что повлечет «огромную эскалацию», чего США и страны НАТО не хотят.

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«Но мы все намерены, чтобы Украина стала членом НАТО. Это однозначно. И президент Байден говорил вчера после встречи с президентом Зеленским о том, что сразу, когда война заканчивается, тогда начинаем этот процесс», — добавила представительница Госдепартамента.

Она также заявила, что «есть реформы, которые Украина должна пройти», а к тому времени НАТО и G7 будут оказывать помощь Украине не только для успешного контрнаступления, но и для того, чтобы Украина могла защищать себя в долгосрочной перспективе.

В ответ на просьбу конкретизировать размытые формулировки в итоговой декларации саммита НАТО, в которой не сказано, что после завершения активной фазы войны Украина сможет вступить в Альянс, Калан сказала:

«Я могу просто подтвердить то, о чем говорили, и, возможно, ваша аудитория, ваши слушатели видели пресс-конференцию, которая была [12 июля] между президентами. Президент Байден сказал, что когда война заканчивается, тогда Украина станет членом НАТО. Я не знаю, как можно быть более ясным в этом вопросе».

Представительница Госдепартамента также отметила, что для вступления в НАТО необходимо пройти «различные процедуры», а также необходим консенсус по этому вопросу всех членов Альянса.

На вопрос о том, будут ли считать США, что война России против Украины завершена, если ВСУ выйдут на границы 1991 года, но Россия продолжит запускать ракеты по территории Украины, Калан ответила:

«Я хочу сказать, что это не Соединенным Штатам решать, как должен выглядеть конец войны, а именно Украине. И мы будем поддерживать Украину в этом. Поэтому это, наверное, не вопрос к нам, а, скорее всего, к администрации в Украине».

12 июля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден сказал ему, что, как он надеется, вопрос о том, «хотят ли Украину видеть в НАТО», больше не стоит. Он сказал, что, по его мнению, это «вопрос нескольких месяцев» — вероятно, речь идет о приглашении Киева в Альянс.

Глава Белого дома также выразил восхищение стойкостью украинцев и подчеркнул, что Украина — пример для всего мира, а США делают все, чтобы как можно быстрее поставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.

Президент США заявил Зеленскому, что с нетерпением ждет, когда они вместе будут праздновать вступление Украины в НАТО.

Кроме того, во время брифинга 13 июля Байден заявил, что страны не могут вступить в НАТО во время войны, однако Украина вступит в Альянс.

Байден также добавил, что у российского диктатора Владимира Путина нет никаких шансов выиграть войну, развязанную против Украины. По словам американского президента, диктатор уже проиграл.

«Я не думаю, что война будет длиться годами… Путин в какой-то момент решит, что не в пользу России продолжать войну. Не могу предсказать, как это произойдет. Надеюсь… что Украина достигнет значительного прогресса в наступлении и это приведет к переговорам на каком-то этапе», — заявил президент США.

