«Победа жизненно важна». Борис Джонсон после саммита НАТО предостерег США от «усталости от Украины» 13 июля, 11:00 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, призвал США продолжать оказывать поддержку Украине и заявил, что «очень важно» установить, что Украина находится на пути к членству в Альянс.

По его словам, не может быть «никаких возможных оправданий» для отсрочки вступления Украины в НАТО.

«Не может быть никаких оправданий или причин для того, чтобы продолжать возиться и откладывать», — сказал Джонсон в интервью CNN.

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Он заявил, что «очень важно» установить, что Украина находится на пути к членству в НАТО.

«Последнее оставшееся возражение заключалось в том, что это будет провокацией для Владимира Путина. Что ж, мы уже видели, что происходит, когда Украина не входит в НАТО», — сказал он.

По словам экс-премьера, Украина должна победить, «это абсолютно важно», потому что победа Украины «жизненно важна для демократии и свободы во всем мире».

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Президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

Позже Зеленский сказал, что не понимает, как еще Украина должна благодарить Великобританию за помощь.

«Пусть он напишет мне, как мне нужно поблагодарить, чтобы мы полностью были благодарны… Можем утром просыпаться и лично благодарить», — заявил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.