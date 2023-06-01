Украина может рассчитывать на мощный пакет помощи на саммите НАТО — Блинкен 1 июня, 16:47 Йенс Столтенберг (Фото:Lise Aserud/NTB/via REUTERS)

Страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине. Это произойдет в ходе саммита, который состоится в Вильнюсе 11−12 июля.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается Украины, то, основываясь на сегодняшних дискуссиях, я думаю, первое, что можно сказать, это то, что в Вильнюсе, когда лидеры встретятся на саммите, мы и наши друзья в Украине можем рассчитывать на очень мощный пакет как политической, так и материальной помощи», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, все союзники поддерживают обязательства, которые они взяли на себя в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда они пообещали Украине членство в Альянсе.

Госсекретарь отметил, что сейчас основное внимание уделяется укреплению отношений между Украиной и НАТО, а также приведение нашей страны к стандартам Альянса.

«И я думаю, что мы увидим это на саммите в Вильнюсе, а также увидим укрепление политических отношений между НАТО и Украиной», — добавил Блинкен.

29−30 июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, на котором утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. В ней Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

Перед лидерами стран НАТО выступил Зеленский, он призвал Альянс отвечать на угрозы РФ.