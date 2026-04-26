Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции — Зеленский

26 апреля, 22:54
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Владимир Зеленский заявил, что Украина будет участвовать в саммите НАТО 7−8 июля (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет участвовать в саммите НАТО 7−8 июля (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Украина примет участие в саммите НАТО в Турции, который состоится 7−8 июля. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля.

«Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто — пока рано говорить», — отметил Зеленский.

В феврале издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов сообщало, что США в течение последних месяцев давят на союзников, чтобы те не приглашали Украину и четырех официальных партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе на официальные встречи во время июльского саммита альянса в Турции.

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В материале отмечалось, что речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее. Украина и указанные союзники могут быть приглашены только на параллельные мероприятия.

Саммит НАТО 2026 года состоится 7−8 июля в турецкой Анкаре. Это будет 36 встреча лидеров альянса.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Владимир Зеленский НАТО Турция Анкара

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