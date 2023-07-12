Украина и Швеция договорились о сотрудничестве в оборонных закупках и обмене секретной информацией 12 июля, 13:03 Швеция и Украина подписали в Вильнюсе два соглашения (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Украина и Швеция подписали на полях саммита НАТО в Вильнюсе два соглашения: о сотрудничестве в области оборонных закупок и об обмене и взаимной защите секретной информации.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в среду, 12 июля.

Он рассказал, что документ об оборонных закупках «открывает большие возможности» как для ВСУ, так и для шведских компаний, в частности, SAAB, которая производит истребители Gripen.

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«Доверие является краеугольным камнем крепкого партнерства. А доступ к информации — ключ к успеху», — заявил Резников, комментируя соглашение об обмене и защите секретной информации.

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