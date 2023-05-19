Украина хочет, чтобы арабские страны участвовали в саммите мира 19 мая, 00:31 Владимир Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд в Мариинском дворце в Киеве, 26 февраля 2022 года (Фото:Офис президента)

Украина приветствует участие Саудовской Аравии и других арабских стран в предстоящем саммите мира. Это поможет арабскому миру знать правду о российской агрессии.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



По его словам, Украина стремится донести до стран арабского мира, как она видит окончание этой войны, как обезопасить государства мира от подобных агрессий, и, в частности, донести предложенную президентом Владимиром Зеленским «формулу мира».

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«Мы будем приветствовать участие Саудовской Аравии и других арабских стран в предстоящем саммите мира, на котором лидеры со всего мира смогут на базе „формулы мира“ президента Зеленского найти решение, как закончить эту войну в центре Европы», — сказал Ермак.

Отдельно Украина поблагодарила гуманитарную помощь, полученную от стран арабского мира, в частности от Саудовской Аравии.

«Также отметил роль Королевства в важном обмене пленными, благодаря которому удалось освободить большое количество украинских и иностранных граждан», — сказал Ермак.

Формула мира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре.

Она, в частности, включает:

восстановление территориальной целостности Украины,

вывод российских войск,

освобождение всех пленных,

трибунал для виновных в агрессии,

гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.