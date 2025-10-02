Лидеры ЕС на неформальном саммите в Копенгагене 1 октября 2025 года (Фото: Emmanuel Macron / Х.com)

Об этом в четверг, 2 октября, пишет Politico подчеркивая, что прекращению саммита в дискуссионную площадку не помешала даже угроза войны.

«Вечная проблема ЕС, заключающаяся в предпочтении обсуждать кризис вместо того, чтобы решать его, вновь обострилась в среду», — подчеркивают авторы публикации.

Отмечается, что лидеры были многословны и не уложились в запланированные два часа, посвященные «обороне». Все собравшиеся на саммите президенты и премьер-министры хотели высказаться и многие из них вышли за рамки подготовленных заявлений, пишет Politico со ссылкой на трех людей, знакомых с ходом закрытой дискуссии.

Саммит был анонсирован как срочная встреча для обсуждения беспрецедентных дополнительных военных возможностей блока и дополнительной поддержки Украины, однако в итоге он мало что дал. Большинство ключевых вопросов таковыми и остались.

Среди обсуждаемых предложений были создание «стены беспилотников», которая позволит создать сеть для обнаружения и сбивания вражеских беспилотников в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Также озвучивалась идея использовать 140 млрд евро российских активов, замороженных в Европе после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, для отправки Киеву. Также обсуждалось изменение правил ЕС позволяющее Украине подать заявку на членство, вопреки возражениям Будапешта.

По каждому из этих пунктов остаются вопросы и времени на все не хватило, сообщили изданию осведомленные источники.

В то же время еще один чиновник, информированный о переговорах лидеров в Копенгагене, указал, что никогда не было ожидания того, что решения по этим сложным вопросам будут достигнуты одномоментно.

В статье также указывается, что вторая часть повестки дня, посвященная поддержке Украины, была отложена и втиснута в один последний час.

В сентябре глава Европейского совета Антониу Кошта созвал неформальную встречу лидеров стран Европейского Союза 1 октября в Копенгагене.

На повестку дня были вынесены два основных вопроса: усиление общей обороны Европы и поддержка Украины.

В четверг, 2 октября, в Копенгагене пройдет седьмое заседание Европейского политического сообщества, которое соберет глав государств и правительств 47 стран Европы.