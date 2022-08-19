Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы

19 августа, 11:26
Столтенберг присоединится к участникам саммита Крымской платформы (Фото:Susana Vera/File Photo/Reuters)

Столтенберг присоединится к участникам саммита Крымской платформы (Фото:Susana Vera/File Photo/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса.

«23 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие во Втором саммите Крымской платформы», — отметили в анонсе.

Видео дня

Он присоединится к участникам саммита онлайн.

https://www.youtube.com/watch?v=giODGUl1jzs&feature=emb_title

23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

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Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сказала, что второй саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа в онлайн-формате.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Крымская платформа

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