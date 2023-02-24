Зеленский принял участие в онлайн-саммите G7, лидеры пообещали привлечь Путина к ответственности 24 февраля, 20:23 Владимир Зеленский во время онлайн-саммита G7 24 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля, принял участие в онлайн-саммите Большой семерки.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства поблагодарил лидеров и народы стран G7 за солидарность и поддержку Украины.



«Мы выстояли в этот год. Мы начали освобождать нашу землю от российского зла. Мы возвращаем безопасность в международные отношения. И мы с вами можем сделать этот год — 2023 год — годом завершения российской агрессии, годом возвращения мира, годом освобождения нашей земли и наших людей из российской неволи», — сказал он.

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Лидеры G7 приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут продолжать «непоколебимую поддержку Украины» столько, сколько нужно, усилят военную, финансовую и дипломатическую помощь Украине, ужесточат санкции против России и никогда не признают попытки незаконной аннексии украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, как и Крыма и Севастополя.

«Призываем Россию прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины», — сказано в заявлении.

G7 осудила российский ядерный шантаж и выразила обеспокоенность оккупацией Запорожской атомной электростанции, обязалась поддерживать усилия Украины по восстановлению, а также заявила, что лидеры едины в решимости привлечь диктатора Путина и всех виновных к ответственности.