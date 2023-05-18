Выступит онлайн. Зеленский не приедет на саммит G7 — премьер Японии 18 мая, 17:43 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не будет лично присутствовать на саммите Большой семерки в Хиросиме и присоединится к лидерам G7 онлайн. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам в четверг, 18 мая, передает агентство Reuters.

По словам Кисиды, ожидается, что украинский лидер примет участие в саммите в воскресенье, 21 мая.



Саммит G7 пройдет в Хиросиме 19−21 мая, участники будут обсуждать широкий круг тем — от ужесточения санкций против России до изменений климата и продовольственной безопасности. Как сообщает NHK, туда уже прибыли большинство лидеров, в том числе президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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Ранее Reuters со ссылкой на представителя ЕС сообщило, что лидеры G7 обсудят проведение международного мирного саммита по Украине.

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Президент Украины в ходе трехдневных визитов 13−15 мая встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом страны Серджио Маттареллой и папой римским Франциском, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он также посетил военную базу в немецком Аахене.

