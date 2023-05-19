Лидеры стран G7 договорились ужесточить санкции против РФ и продолжить финансовую поддержку Киева — заявление 19 мая, 13:03 Лидеры стран Большой семерки собрались на саммите в японском городе Хиросима (Фото:Mandatory credit Kyodo via Reuters)

Лидеры стран G7 договорились об ужесточении санкций против России и пообещали дальнейшую финансовую поддержку Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи первого дня саммита в Японии, пишет Reuters.

В документе говорится, что существующие ограничительные меры против России будут расширены, а любой экспорт, который может помочь ей в войне против Украины, будет ограничен во всех странах Большой семерки.

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«Это включает в себя экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной машины», — отмечается в заявлении. Также страны G7 будут продолжать усилия по ограничению доходов Москвы от торговли металлами и алмазами.

Отмечается также, что существующие санкции ослабляются в результате их обхода, и страны G7 «взаимодействуют» с теми государствами, через которые подсанкционные товары могут попадать транзитом в РФ.

«Мы отмечаем и поощряем обязательства, принятые этими странами, чтобы гарантировать, что наши меры не будут обойдены и окажут желаемый эффект», — добавили лидеры стран Большой семерки. При этом, конкретные страны не были названы.

На саммите G7 также осудили российское вторжение в Украину и пообещали поддерживать экономику Украины в этом и следующем году.

Саммит стран G7 — Великобритании, Канады, Германии, Франции, США, Италии и Японии — проходит в Хиросиме 19−21 мая. Ожидается, что лидеры стран обсудят дальнейшие ответные действия на полномасштабное вторжение России в Украину, в частности новые санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский может лично прибыть в Японию для участия в саммите G7. По данным Reuters, это может произойти в воскресенье, 21 мая.



