Возможность поставки Украине истребителей F-16 обсудят на саммите G7 — президент Совета ЕС

19 мая, 10:31
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Джорджия Мелони, Шарль Мишель, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS)

Джорджия Мелони, Шарль Мишель, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERS)

Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что возможная поставка Украине истребителей F-16 будет обсуждаться на саммите G7 в эту пятницу, 19 мая.

Об этом сообщает Handelsblatt.

По словам Мишеля, Украина нуждается в большем количестве техники.

«Очень очевидно, что Украине нужно больше военной техники», — сказал он.

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Мишель заявил, что союзники тесно скоординированы для совместного подхода к военной поддержке Украины.

Саммит стран G7 – Великобритания, Канада, Германия, Франция, Соединенные Штаты и Япония – состоится в Хиросиме 19-21 мая. Ожидается, что лидеры стран обсудят дальнейшие ответные действия на полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе новые санкции. По данным Bloomberg, они договорятся об совместной работе по отслеживанию импорта российских алмазов, но не будут вводить полный запрет.

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Истребители G7 F-16 Шарль Мишель Война России против Украины

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