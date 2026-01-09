Франция отложит саммит G7, чтобы избежать совпадения с боем UFC в Белом доме на день рождения Трампа (Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay)

Франция перенесет саммит G7 на 15−17 июня, чтобы избежать накладки с боем по смешанным боевым искусствам UFC, который состоится в Белом доме 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа.

Об этом в пятницу, 9 января, пишет Politico.

По данным двух лиц, причастных к планированию саммита, Франция решила отложить нынешний саммит G7, чтобы избежать совпадения с мероприятием по смешанным единоборствам (UFC), запланированным в Белом доме на 14 июня — день рождения Трампа, а также День флага в США.

Реклама

Издание отмечает, что изначально саммит должен был состояться с 14 по 16 июня в Эвиане-ле-Бен на Женевском озере. Но в октябре Трамп объявил, что на 14 июня в Белом доме состоится поединок по смешанным боевым искусствам UFC.

Читайте также: Трамп заявил о намерении начать боевые действия в Мексике

Сейчас саммит перенесен на 15−17 июня. Офис президента Франции Эммануэля Макрона отказался подтвердить, действительно ли изменение связано с боем UFC, отметив, что новый график — «результат консультаций с партнерами по G7». Посольство США в Париже пока не предоставило комментариев, добавило издание.

11 декабря 2025 года в Politico сообщали, что США обсуждают возможность создания нового международного объединения Core 5, которое могло бы включать Россию и Китай и выступать альтернативой G7. Идея возникла в контексте пересмотра Стратегии нацбезопасности, однако официально ее отрицают, а Европа в теоретическом составе группы не фигурирует.