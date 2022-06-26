Лидеры стран G7 договорились бессрочно поддерживать Украину — проект резолюции саммита 26 июня, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Лидеры стран G7 и Евросоюза во время саммита в Баварии, который начался 26 июня (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в проекте совместной резолюции по их саммиту в Баварии, который цитирует Bloomberg.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует документ агентство.

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Как отмечает издание, формулировка важна, поскольку члены альянса «обеспокоены затягивающейся войной», а Германия и Франция намекали, что могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.

Также в документе лидеры G7 рассматривают возможность использования тарифной выручки в поддержку Украины.

26 июня в Баварии стартовал саммит G7. Великобритания, США, Канада и Япония запрещают импорт российского золота. Этот шаг поддержала и Франция. Ожидается, что официально об этом объявят 28 июня.

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