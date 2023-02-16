Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения России — СМИ

16 февраля, 17:31
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Владимира Зеленского на онлайн-саммит Большой семерки (G7) в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в четверг, 16 февраля.

Ожидается, что во время саммита лидеры G7 подтвердят единство в борьбе с российской агрессией. Как пишет Kyodo, встреча пройдет на фоне опасений о «масштабном нападении» российских оккупантов весной.

Видео дня

Во время онлайн-встречи лидеры G7 также могут обсудить, стоит ли просить президента Зеленского присоединиться к очному саммиту в Хиросиме в мае, также сказал собеседник агентства. Фумио Кисида готов приехать в Украину на переговоры с Зеленским в случае «соблюдения необходимых условий».

Читайте также:
Саммит «формулы мира» в годовщину вторжения и новый список зон боевых действий — самые важные события и новшества в феврале для Украины

Ранее глава МИД Японии Йосимаса Хаяси заявил, что пригласит украинского коллегу Дмитрия Кулебу на встречу министров G7 в Мюнхене в субботу, 18 февраля. Япония в этом году является председателем G7.

https://www.youtube.com/embed/KrjI279qmpk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Япония Российская агрессия Большая семерка G7 Владимир Зеленский Саммит G7 Фумио Кисида Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X