Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения России — СМИ 16 февраля, 17:31 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Владимира Зеленского на онлайн-саммит Большой семерки (G7) в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в четверг, 16 февраля.

Ожидается, что во время саммита лидеры G7 подтвердят единство в борьбе с российской агрессией. Как пишет Kyodo, встреча пройдет на фоне опасений о «масштабном нападении» российских оккупантов весной.



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Во время онлайн-встречи лидеры G7 также могут обсудить, стоит ли просить президента Зеленского присоединиться к очному саммиту в Хиросиме в мае, также сказал собеседник агентства. Фумио Кисида готов приехать в Украину на переговоры с Зеленским в случае «соблюдения необходимых условий».



Ранее глава МИД Японии Йосимаса Хаяси заявил, что пригласит украинского коллегу Дмитрия Кулебу на встречу министров G7 в Мюнхене в субботу, 18 февраля. Япония в этом году является председателем G7.