Шольц хочет пригласить Индию на саммит G7, чтобы укрепить антипутинскую коалицию — Bloomberg

1 мая, 22:35
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Олаф Шольц (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит лидеров Большой семерки в июне, чтобы расширить международную антироссийскую коалицию, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По информации Bloomberg, Германия, которая сейчас председательствует в G7, также планирует пригласить лидеров Индонезии, ЮАР и Сенегала.

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Агентство отмечает, что Шольц колебался, приглашать ли на саммит Моди. Индия — одна из более чем 50 стран, которые воздержались при голосовании в ООН за исключение России из Совета организации по правам человека в апреле. В то же время Индия увеличивает импорт энергоносителей из России и в больших объемах покупает российское оружие.

Несмотря на это, канцлер Германии решил, что Индию нужно пригласить в качестве гостя на саммит G7, потому что она может стать ценным партнером в усилиях по международной изоляции России, заявили собеседники Bloomberg. Также Шольц «видит возможность тесного сотрудничества с Моди» в других сферах, в частности, в вопросах изменений климата и обороны. Он встретится с индийским премьером 2 мая в Берлине.

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Саммит G7 будет проходить в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

Ранее Олаф Шольц пообещал продолжить финансовую поддержку Украины и поставлять ей вооружение.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Германия Большая семерка Индия G7 Bloomberg Нарендра Моди Саммит G7 Олаф Шольц Война России против Украины

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