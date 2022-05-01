Шольц хочет пригласить Индию на саммит G7, чтобы укрепить антипутинскую коалицию — Bloomberg 1 мая, 22:35 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит лидеров Большой семерки в июне, чтобы расширить международную антироссийскую коалицию, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Война России против Украины — главные события 1 мая

По информации Bloomberg, Германия, которая сейчас председательствует в G7, также планирует пригласить лидеров Индонезии, ЮАР и Сенегала.



Видео дня

Агентство отмечает, что Шольц колебался, приглашать ли на саммит Моди. Индия — одна из более чем 50 стран, которые воздержались при голосовании в ООН за исключение России из Совета организации по правам человека в апреле. В то же время Индия увеличивает импорт энергоносителей из России и в больших объемах покупает российское оружие.

Несмотря на это, канцлер Германии решил, что Индию нужно пригласить в качестве гостя на саммит G7, потому что она может стать ценным партнером в усилиях по международной изоляции России, заявили собеседники Bloomberg. Также Шольц «видит возможность тесного сотрудничества с Моди» в других сферах, в частности, в вопросах изменений климата и обороны. Он встретится с индийским премьером 2 мая в Берлине.

Саммит G7 будет проходить в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

Ранее Олаф Шольц пообещал продолжить финансовую поддержку Украины и поставлять ей вооружение.

Как ЕС будет топить Россию в их собственной нефти – Лана Зеркаль, советник министра энергетики https://www.youtube.com/embed/oR2IuXg2q20

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.