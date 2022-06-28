Бессрочная поддержка Украины и гарантии безопасности. Лидеры G7 опубликовали коммюнике по итогам саммита

28 июня, 16:56
Британский премьер Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги в Баварии 28 июня 2022 года (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Британский премьер Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги в Баварии 28 июня 2022 года (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Лидеры Большой семерки по итогам двухдневного саммита заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и готовы предоставить ей гарантии безопасности в будущем. Коммюнике G7 опубликовано на сайте Еврокомиссии во вторник, 28 июня.

Большая семерка повторила, что продолжит оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, а лидеры «готовы вместе с заинтересованными странами, институциями и Украиной достичь соглашения об устойчивых обязательствах в области безопасности, чтобы помочь Украине защититься и обеспечить ее свободное и демократическое будущее». G7 снова осудила незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины.

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Лидеры G7 подтвердили, что поддержат восстановление Украины путем международной конференции по восстановлению и плана, разработанного и имплементированного Украиной в сотрудничестве с международными партнерами. Также в G7 пообещали сохранять координацию по вопросам санкций против России «столько, сколько это необходимо», и сокращать доходы страны-агрессора, в том числе от золота.

В ответ на созданный Россией продовольственный кризис Большая семерка объявила о создании Глобального альянса по продовольственной безопасности вместе со Всемирным банком. G7 выделит дополнительно 4,5 млрд долларов для защиты самых уязвимых слоев населения от голода и недоедания, а также активизирует усилия по созданию альтернативных маршрутов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и поддерживает усилия ООН по открытию безопасного морского коридора через Черное море.

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26 июня в Баварии стартовал саммит G7. К лидерам Большой семерки присоединились Украина, Аргентина, Индия, Индонезия, Сенегал и Южная Африка.

Паники нет. Джонсон и Трюдо троллят Путина – Лана Зеркаль

https://www.youtube.com/embed/kEHfS1QI-30
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Большая семерка Санкции против России G7 Саммит G7 Поддержка Украины Война России против Украины Продовольственный кризис

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