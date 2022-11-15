G20 без РФ. Зеленский анонсировал обращение к участникам «саммита G19» 15 ноября, 06:25 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «выступит с обращением к участникам «саммита G19», имея в виду саммит G20.

Об этом он сказал в своем обращении.



«Уже через несколько часов буду говорить об этом в своем обращении к участникам саммита… G19 в Индонезии. Это объединение очень значимых государств. И сегодня, еще накануне саммита, уже прозвучали веские заявления. В частности, важно, что Соединенные Штаты и Китай вместе отметили недопустимость любых угроз применения ядерного оружия. Все понимают, кому адресованы эти слова», — подчеркнул глава государства.

Видео дня

15-16 ноября на острове Бали в Индонезии состоится двухдневный саммит глав государств G20.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжения РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.