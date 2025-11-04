Путин отправил делегацию на саммит G20 в ЮАР, где могла состояться его встреча с Трампом

4 ноября, 17:39
Российский диктатор Владимир Путин (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге. Делегацию РФ возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Об этом говорится в распоряжении Путина.

РосСМИ

Распоряжение Путина о направлении делегации на саммит G20 в ЮАР

Распоряжение Путина о направлении делегации на саммит G20 в ЮАР / Фото: РосСМИ

Кроме Орешкина, в состав российской делегации войдут еще четверо чиновников: начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, его заместитель Светлана Лукаш, заместитель главы российского МИД Александр Панкин, заместитель Минфина Иван Чебесков.

Саммит G20 пройдет в городе Йоханнесбург, что в Южно-Африканской Республике. Он продлится с 20 по 24 ноября.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб предположил, что его американский коллега Дональд Трамп может встретиться с Путиным на саммите G20 в ЮАР.

Он намекнул, что во встрече также мог бы участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков раньше говорил, что Путин не примет личного участия в саммите G20. В то же время он утверждал, что Россия «будет представлена на саммите на достойном уровне».

The Moscow Times напоминало, что ЮАР подписала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест российского диктатора за военные преступления. В 2023 году Путин уже отменил визит в ЮАР на саммит БРИКС.

