Путин не поедет на саммит G20 в ЮАР, где его могут арестовать

Российский диктатор Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите G20 , который состоится в конце ноября в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает The Moscow Times в среду, 22 октября.

«Путин не будет лично участвовать, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Издание отметило, что решение Путина отказаться от поездки не является неожиданным. ЮАР подписала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест российского диктатора за военные преступления. В 2023 году Путин уже отменил визит в ЮАР на саммит БРИКС.

Реклама

Пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на G20 в ЮАР.

Инфографика: NV

В июне сообщалось, что Путин не поедет на саммит БРИКС, который проходил 6−7 июля в Бразилии, поскольку боится ареста по ордеру Международного уголовного суда.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Одной из таких стран является Бразилия.

2 сентября 2024 года Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, которая также является подписантом Римского статута. Однако страна не арестовала российского диктатора и не передала его в суд.