Министр иностранных дел России Сергей Лавров летел на саммит G20 в США более 20 часов из-за необходимости облетать воздушное пространство государств, которые Москва считает «недружественными», сообщает The Moscow Times со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Российская делегация прибыла в Атланту в ночь на 30 октября. Перелет из России занял 20 часов 10 минут. Встреча министров иностранных дел G20 станет одним из ключевых мероприятий перед саммитом лидеров объединения, запланированным на 14−15 декабря в Майами.

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В то же время участие Лаврова в двухдневной встрече вызвало недовольство представителей ряда стран G20. Как сообщает Reuters, разногласия по поводу войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке могут помешать достижению конкретных результатов переговоров.

В частности, министр иностранных дел Канады Анита Ананд, ранее критиковавшая участие Лаврова, пропустила начало пленарного заседания. Её пресс-секретарь объяснила это задержкой из-за саммита Канада — ЕС в Монреале.

Кроме того, из официальной программы встречи исключили традиционное совместное фото участников G20. Такое решение было принято после того, как некоторые европейские представители заявили, что не будут фотографироваться вместе с российским министром. По словам западного дипломата, против совместного фото выступила примерно треть участников, в частности Австралия и Канада.

Это не первый случай, когда Лаврову приходится совершать длительные перелеты в США в обход стран, которые Москва внесла в список «недружественных». В июле 2024 года путь из Москвы в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН занял более 12 часов. В сентябре 2026 года он вновь посетил Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН — тогда перелет занял 12 часов 45 минут.

В общей сложности Россия относит к «недружественным» 49 государств, большинство из которых являются членами Европейского союза.

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила Путина на саммит G20 в Майами. Это приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже выражал готовность встретиться с Путиным в формате G20 в Майами. После встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он вновь подтвердил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако лишь при выполнении определенных, пока не названных «предварительных условий» со стороны России.

17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

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Саммит лидеров стран Большой двадцатки запланирован на 14−15 декабря 2026 года в Майами. В сентябре Вашингтон пригласил Путина принять участие во встрече. Госсекретарь США Марко Рубио пояснял, что саммит мог бы стать для российского диктатора возможностью провести переговоры с Трампом и другими мировыми лидерами.

В Кремле подтвердили, что Россия планирует участвовать в работе G20, однако решение о личном присутствии Путина пока не принято. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос будет рассмотрен отдельно.

Путин не посещал саммиты G20 лично с 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российскую делегацию на таких встречах представлял, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.