G20 примет в свой состав Африканский Союз — Bloomberg 7 сентября, 17:45 Саммит в Индии пройдет в сентябре (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Африканский Союз войдет в группу G20 как постоянный член блока во время саммита в Нью-Дели, который состоится 9−10 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой людей, осведомленных в этом вопросе.

Это предоставит Африканскому Союзу из 55 членов, который сейчас классифицируется как «приглашенная международная организация», такой же статус, что имеет ЕС.



После этого решения африканские страны будут иметь более сильный голос в глобальных вопросах, таких как изменение климата и долговые обязательства на развивающихся рынках.

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Собеседники отметили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, который принимает саммит G20 в Индии, сделал исключение Африканского Союза своей приоритетной задачей.



В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони также выступала за членство Африканского Союза в G20 на последней встрече Большой семерки, которая проходила в Японии в мае.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в начале мая в штаб-квартиру Африканского Союза в Эфиопии также поддержал призывы к тому, чтобы союз стал постоянным членом G20, поскольку считает, что Африка должна играть большую международную роль.

Лидеры ЕС планируют провести встречу с лидерами Африки во время саммита G20 в Индии. Во время встречи хотят обсудить последствия войны России против Украины для глобальной продовольственной безопасности, которая находится под угрозой после выхода России из зернового соглашения.



По данным издания, также будут обсуждаться темы реформирования мировой финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, а также ситуация в регионе Сахель.

Саммит состоится в Нью-Дели 9−10 сентября.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».



Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что не поедет в Нью-Дели, а вместо себя направит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

3 августа Politico сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.