Участие в саммите G20. В Офисе президента не согласны, что Индия «выпала» для Украины 21 августа, 05:16 Саммит стран Большой двадцатки состоится в Нью-Дели 9−10 сентября (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Украина продолжает работать над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии «в том или ином формате». Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в воскресенье, 20 августа.

Журналист попросил его прокомментировать то, что Индия «выпала» как потенциальная площадка для «саммита мира», потому что Киев не пригласили на встречу стран Большой двадцатки.

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«Мне лично не так понятно, как вам, что Индия „выпала“. Знаете, в дипломатии такой принцип: никогда не говори никогда. Мы работаем с индийской стороной над привлечением в том или ином формате Украины к участию в саммите G20. На этом я пока поставлю три точки», — сказал Жовква.

11 марта издание Bloomberg сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.

3 августа Politico сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.

Однако через две недели в Индии подтвердили, что Киев не получил приглашение, потому что G20 выступает за рост и развитие, «а не за решение конфликтов». В МИД Украины заявили, что работают над тем, чтобы принять участие во встрече.