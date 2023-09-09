«Абсолютно ужасный цинизм». Мишель раскритиковал Россию на саммите G20 относительно срыва зерновой сделки 9 сентября, 18:35 Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

На саммите G20 в Индии председатель Европейского Совета Шарль Мишель публично унизил РФ за ее выход из зерновой сделки и добавил, что предложения страны-агрессора предоставить один миллион тонн зерна малоимущим странам Африки и Азии «является пародией на щедрость».



Об этом говорится в тексте обращения Мишеля, опубликованном на сайте Европейского совета в субботу, 9 сентября.

Во время своего выступления председатель Евросовета обратился к руководителю МИД РФ Сергею Лаврову, который представляет российскую делегацию на саммите. Мишель заявил, что Россия не только вышла из зернового соглашения, но одновременно нападает на «портовую инфраструктуру (Украины — ред.)» и осуществляет блокирование портов на Черном море и в дельте Дуная.

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«И в довершение всего, Россия предлагает один млн тонн зерна африканским странам как пародию на щедрость. Какой цинизм и презрение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение до сих пор поставило более 30 миллионов тонн экспорта, в основном в самые уязвимые страны», — отметил председатель Европейского совета.

Мишель подчеркнул, что ЕС уже разработала альтернативные маршруты, которые уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн зерна. По его мнению, «подарок» России в виде 1 миллиона тонн выглядит как «абсолютно ужасный цинизм».

Представитель Евросоюза призвал присутствующих на саммите G20 «бороться с теми, кто абсолютно безответственно развязывает войны».

«Это имеет последствия, выходящие за рамки безопасности европейского континента. Это имеет влияние во всем мире. Это влияет на энергетику, инфляцию и ухудшает энергетическую безопасность», — резюмировал он и добавил, что Евросоюз «твердо поддерживает Устав ООН и справедливый мир, предложенный президентом Зеленским».

В субботу, 9 сентября, G20 приняла согласованную декларацию на саммите в Нью-Дели, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины.

В МИД Украины прокомментировали этот текст и добавили, что странам Большой Двадцатки «нечем гордиться» при формулировке окончательного коммюнике в вопросе агрессии России против Украины.

Саммит G-20 в Индии — что известно

Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем принимают участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

20 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии «в том или ином формате».

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».