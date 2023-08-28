Путин отправит на саммит G20 Лаврова вместо себя

28 августа, 21:23
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Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Путин не поедет на саммит Большой двадцатки в Индию в сентябре 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз индийского правительства.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин объявил, что на саммите G20 страну-агрессора будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

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В правительстве Индии заявили, что Моди «выразил понимание» в ответ на решение России.

11 марта издание Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели. Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».

Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит.

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Ранее глава кремлевского режима не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать. Поездка должна была стать первым его зарубежным выездом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в Россию и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Сергей Лавров Индия Большая двадцатка G20 Саммит G20 Война России против Украины

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