Путин отправит на саммит G20 Лаврова вместо себя 28 августа, 21:23 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Путин не поедет на саммит Большой двадцатки в Индию в сентябре 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз индийского правительства.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин объявил, что на саммите G20 страну-агрессора будет представлять глава МИД Сергей Лавров.



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В правительстве Индии заявили, что Моди «выразил понимание» в ответ на решение России.

11 марта издание Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели. Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».



Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит.

Ранее глава кремлевского режима не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать. Поездка должна была стать первым его зарубежным выездом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в Россию и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Инфографика: NV