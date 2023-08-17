Индия объяснила, почему не позвала Украину на саммит G20 17 августа, 07:17 Субраманьям Джайшанкар (Фото:Dr. S. Jaishankar/Twitter)

Индия решила не приглашать Украину на саммит Большой двадцатки, поскольку G20 выступает за рост и развитие, «а не за решение конфликтов».

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает EFE.

По его словам, решать конфликты должен Совет безопасности ООН.

Министр подтвердил, что Индия пригласила на саммит девять стран — Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме них, и стран-членов, среди которых и страна-агрессор Россия, в мероприятии участвовать никто не будет.

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В то же время замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20.

11 марта издание Bloomberg сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.

3 августа Politico сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генассамблеи ООН или саммита Большой двадцатки, поскольку оба события состоятся в сентябре.