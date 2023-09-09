Без осуждения России за агрессию. G20 согласовала компромиссную декларацию по Украине 9 сентября, 17:27 Саммит G20 в Индии (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Группа 20 государств (G20) приняла согласованную декларацию на саммите в Нью-Дели, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но призывают все государства «воздерживаться от захвата территорий силой».

Об этом пишет Reuters в субботу, 9 сентября.

Медиа подчеркивает, что сам консенсус в тексте заявления стал неожиданностью для многих участников, поскольку выявил глубокий раскол между странами Организации. Причем ранее западные страны настаивали на резком осуждении России в итоговой декларации, а другие страны требовали сосредоточиться на более широких экономических вопросах. Остальные государства, не принадлежавшие к этим двум лагерям, не проявили никакой реакции.

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В тексте декларации, пишет Reuters, указано следующее:

все государства должны « принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»;

принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»; представители G20 приветствуют « актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине».

актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине». угрозы или применение ядерного оружия « недопустимы».

В декларации также содержится призыв к реализации Черноморской инициативы по безопасной перевозке зерна, продовольствия и удобрений из Украины и России.

Французский дипломат, участвовавший в переговорах, сказал Reuters, что коммюнике было «весьма удовлетворительным». Представитель французского дипломатического корпуса «высоко оценил формулировку относительно войны в Украине», особенно ту часть, в которой говорится, что «страны должны воздерживаться от захвата территорий силой».

«Только одна страна делает так. Это — Россия. Это поможет нам достичь консенсуса позже», — сказал французский дипломат.

8 сентября Reuters сообщило, что накануне саммита Большой двадцатки в Индии страны до сих пор не согласовали формулировку относительно полномасштабной войны России против Украины.

9 сентября Bloomberg написал, что дипломаты стран G20 согласовали компромиссную формулировку по вопросу о вторжении России в Украину. Они в целом схожи с теми, которые были приняты на саммите G20 в Индонезии в 2022 году.

Саммит G20 в Индии — что известно

Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем принимают участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

20 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии «в том или ином формате».

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».