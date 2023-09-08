Саммит в Индии: страны G20 до сих пор не согласовали формулировку о войне России против Украины в проекте коммюнике — Reuters

8 сентября, 23:06
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Подготовка к саммиту G20 в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Подготовка к саммиту G20 в Нью-Дели (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Накануне саммита Большой двадцатки в Индии страны до сих пор не согласовали формулировку, касающуюся полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 8 сентября.

По словам собеседников агентства, формулировки пытаются согласовать уже несколько дней. В коммюнике также будет идти речь о глобальных проблемах, в частности, долговых обязательствах и изменении климата.

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Переговорщик от Индии в G20 Амитабх Кант заявил, что совместное заявление лидеров «почти готово». Четыре источника Reuters в индийском правительстве сказали, что единственный нерешенный вопрос — формулировка по поводу войны. Ожидается, что вторая встреча переговорщиков стран G20 для поиска консенсуса продлится «до поздней ночи».

Один из собеседников Reuters не исключил, что в совместном заявлении лидеров могут быть разные пункты с мнениями разных стран либо согласие и несогласие разных стран в одном пункте.

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«Мы можем сгладить разногласия и сделать общее заявление о том, что у нас должен быть мир и гармония во всем мире, чтобы все были согласны», — заявил второй источник.

Как отмечает Reuters, Индия старается не обвинять страну-агрессора Россию во вторжении в Украину и «призывает к решению проблемы посредством диалога и дипломатии».

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Западные страны готовы принять коммюнике при условии, что в нем будет решительное осуждение войны России против Украины, пишет агентство. При этом Индия предлагает, чтобы G20 «осудила страдания», вызванные российской агрессией, но чтобы декларация также «отражала мнение Москвы и Пекина о том, что форум не является местом для геополитики».

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем будут участвовать, в частности, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

20 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии «в том или ином формате».

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Китай Российская агрессия Индия Большая двадцатка Саммит G20 Агрессия РФ Война России против Украины

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