США не будут участвовать во встречах G20, на которые пригласят Россию — министр финансов 6 апреля, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Джанет Йеллен (Фото:REUTERS / Leah Millis)

США откажутся от участия во встречах Большой двадцатки, на которых будет присутствовать Россия. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает CNN.

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«Президент Байден четко дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых институтов с Россией нельзя вести дела как ни в чем не бывало… Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне», — подчеркнула министр.



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Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать российскому диктатору Владимиру Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Собеседник Bloomberg также говорил, что американские представители «в частном порядке» обсуждали, стоит ли Байдену пропустить мероприятие, если там будет Путин.

В конце марта президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, но заявил, что решение должна принять сама группа стран.

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