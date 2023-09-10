Шольц назвал успешной итоговую декларацию саммита G20
Олаф Шольц (Фото:REUTERS / Jana Rodenbusch)
Канцлер Германии Олаф Шольц считает успешной финальную декларацию саммита G20, который проходит в Нью-Дели 9−10 сентября.
Об этом он сообщил во время брифинга, сообщает DW.
Шольц указал на важность того, что в декларации отмечается «территориальная целостность» всех стран.
Глава немецкого правительства отметил, что успехом является то, что Россия отказалась от своего сопротивления такому решению, поскольку остальные государства двигались в этом направлении.
«До сих пор у нс было очень успешное заседание G20. Успешное, ведь многое из того, что многие считали невозможным, удалось достичь», — подчеркнул Шольц.
Саммит G20 в Индии — что известно
Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем принимают участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».
Группа G20 приняла согласованную декларацию на саммите, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но призывают все государства «воздерживаться от захвата территорий силой».
В тексте декларации указано следующее:
- все государства должны «принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»;
- представители G20 приветствуют «актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине».
- угрозы или применение ядерного оружия «недопустимы».
В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что G20 «нечем гордиться» в окончательном коммюнике по вопросу агрессии России против Украины.