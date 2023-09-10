Шольц назвал успешной итоговую декларацию саммита G20 10 сентября, 18:18 Олаф Шольц (Фото:REUTERS / Jana Rodenbusch)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает успешной финальную декларацию саммита G20, который проходит в Нью-Дели 9−10 сентября.

Об этом он сообщил во время брифинга, сообщает DW.



Шольц указал на важность того, что в декларации отмечается «территориальная целостность» всех стран.



Глава немецкого правительства отметил, что успехом является то, что Россия отказалась от своего сопротивления такому решению, поскольку остальные государства двигались в этом направлении.

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«До сих пор у нс было очень успешное заседание G20. Успешное, ведь многое из того, что многие считали невозможным, удалось достичь», — подчеркнул Шольц.

Саммит G20 в Индии — что известно

Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем принимают участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».

Группа G20 приняла согласованную декларацию на саммите, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но призывают все государства «воздерживаться от захвата территорий силой».

В тексте декларации указано следующее:

все государства должны « принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»;

принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»; представители G20 приветствуют « актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине».

актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине». угрозы или применение ядерного оружия « недопустимы».

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что G20 «нечем гордиться» в окончательном коммюнике по вопросу агрессии России против Украины.