В Кремле заявляли, что о визите Путина на саммит G20 в США «речь не идет» (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ пригласили на саммит G20 в этом году.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РБК.

Панкин сказал журналистам, что окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

«Есть приглашение принять участие на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что случится до того», — отметил он.

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В марте представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что о визите российского диктатора Владимира Путина на саммит в США «речь не идет».

Ожидается, что саммит G20 состоится 14−15 декабря 2026 года в городе Майами штата Флорида. Америка примет саммит G20 впервые за 20 лет.

В 2025 году Путин не поехал на саммит G20, который проводили в Йоханнесбурге (ЮАР). Делегацию РФ возглавил заместитель главы администрации диктатора Максим Орешкин.

В сентябре президент США Дональд Трамп допустил приглашение лидеров России и Китая на саммит G20 в 2026 году.

Россия и Китай являются членами G20, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин пропустил саммит 2023 года в Нью-Дели и встречу 2024 года в Рио-де-Жанейро, отправив туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.