В России заявили, что получили приглашение на саммит G20 в США
В Кремле заявляли, что о визите Путина на саммит G20 в США «речь не идет» (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ пригласили на саммит G20 в этом году.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РБК.
Панкин сказал журналистам, что окончательное решение о поездке будет приниматься позже.
«Есть приглашение принять участие на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что случится до того», — отметил он.
В марте представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что о визите российского диктатора Владимира Путина на саммит в США «речь не идет».
Ожидается, что саммит G20 состоится 14−15 декабря 2026 года в городе Майами штата Флорида. Америка примет саммит G20 впервые за 20 лет.
В 2025 году Путин не поехал на саммит G20, который проводили в Йоханнесбурге (ЮАР). Делегацию РФ возглавил заместитель главы администрации диктатора Максим Орешкин.
В сентябре президент США Дональд Трамп допустил приглашение лидеров России и Китая на саммит G20 в 2026 году.
Россия и Китай являются членами G20, однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин пропустил саммит 2023 года в Нью-Дели и встречу 2024 года в Рио-де-Жанейро, отправив туда министра иностранных дел Сергея Лаврова.